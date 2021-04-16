Байден назвал США и Россию великими державами, ответственными за мировую стабильность

Если Россия продолжит вмешиваться в действия Вашингтона, Байден пообещал предпринять другие ответные шаги. Фото: скриншот Instagram

Если Россия продолжит вмешиваться в действия Вашингтона, Байден пообещал предпринять другие ответные шаги. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден назвал США и Россию великими державами. По его словам, обе страны несут ответственность за мировую стабильность.

Глава государства заявил в ходе выступления, посвященного отношениям с Кремлем, что обе страны несут огромную ответственность за глобальную стабильность. Он отметил, что они вместе с президентом РФ Владимиром Путиным несут ответственность за то, чтобы держать отношения США и РФ в рабочем состоянии.

По мнению политика, россияне и американцы — «гордые и патриотичные народы», которые заинтересованы в мирной и безопасной жизни.

Байден напомнил, что накануне ввел новые санкции против России, но мог и «выбрать другой образ действий» и предпочел отпор, «пропорциональный нанесенному ущербу. По его словам, Америка заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Но если Россия продолжит вмешиваться в действия Вашингтона, Байден пообещад предпринять другие ответные шаги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден объявил режим ЧС из-за действий России.