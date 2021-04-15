Байден объявил режим ЧС из-за действий России

Байден объявил режим ЧС из-за действий России
Байден объявил режим ЧС из-за действий российских властей. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями Москвы.

Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил Белый дом. В письме Байдена конгрессу говорится об издании указа о национальной ЧС из-за нетипичной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США, которую представляют «определенные пагубные действия» российского правительства.

Стоит отметить, что режим ЧС в сфере национальной безопасности предполагает законное основание для введения санкций Вашингтоном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти США ввели новые санкции против России. Минфин США выявил шесть российских технологических компаний, которые, по мнению Вашингтона, работают на военных и спецслужбы.

Джо Байден национальная безопасность режим чс США


 

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Байден объявил режим ЧС из-за действий России