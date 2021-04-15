Власти США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда российских компаний, сообщили в Белом доме. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. В заявлении Белого дома указывается, что администрация Байдена приняла меры в отношении России. Причиной называются действия правительства РФ и разведки против суверенитета и интересов США.

Минфин США выявил шесть российских технологических компаний, которые, по мнению Вашингтона, работают на военных и спецслужбы.

Кроме того, Штаты запретили давать в России в долг, теперь американские компании не смогут напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков не исключил отключение России от Visa и MasterCard.