Песков не исключил отключение России от Visa и MasterCard

Песков не исключил отключение России от Visa и MasterCard
Песков назвал это "непредсказуемым процессом". Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность ограничения использования платежных систем Visa и MasterCard в России.

Спикер Кремля, отвечая на вопрос о вероятности их отключения, отметил, что множество государств вводит против России различные экономические ограничительные меры.

Песков назвал это «непредсказуемым процессом», поэтому Россия не может ничего исключать. Он отметил, что страны применяют «недружественные и враждебные» формы поведения по отношению к России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Роскосмос» заявил о срыве контрактов из-за санкций США. Ряд заказчиков отказался от запусков на российских ракетах из-за американских санкций. Также он считает, что Роскосмос остается «на высоте» из-за предлагаемой стоимости пусковой услуги и цене разработки в интересах заказчика космоаппаратов.

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