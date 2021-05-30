В Московском районе задержали молодого закладчика

В Московском районе задержали молодого закладчика
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга правоохранители пресекли распространение наркотиков с помощью тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело.

Ночью в пятницу, 28 мая, на улице Костюшко сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину. В ходе досмотра у молодого человека обнаружили и изъяли бумажный сверток с запрещенными веществами общей массой не менее 4,71 грамма.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что задержанный с целью сбыта наркотиков через интернет-магазин, расположенный в теневом секторе интернета, оборудовал семь тайников с наркотиками во Фрунзенском районе и 17 — в Приморском. После он разместил соответствующую информацию в сети.

Все закладки были изъяты из незаконного оборота. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого диллера поймали с 600 граммами наркотика у станции Цвылево.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти наркотики новости СПб


 

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