Стало известно о состоянии упавшей с балкона пары в Петербурге

Стало известно состояние мужчины и женщины, пострадавших при падении с балкона на улице Декабристов.

Инцидент произошел в субботу, 29 мая, на проспекте Декабристов. Выяснявшие отношения на балконе третьего этажа супруги упали с балкона. Они находятся в тяжелом состоянии после падения.

Как сообщает 78.ru, мужчина получил закрытые переломы позвоночника, крестца и правой малоберцовой кости со смещением. У женщины закрытый перелом бедра, ушиб в области тазобедренного сустава, тупая травма живота и травматический шок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на улице Декабристов около десяти часов утра. На балконе ругались мужчина и женщина. В какой-то момент петербурженка навалилась на перила, конструкция не выдержала и рухнула – вслед за этим упала женщина и ее кавалер, за которого она, видимо, пыталась ухватиться.