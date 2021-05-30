Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I

В первую очередь нужно провести ремонт площадки, окружающей всадника. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В первую очередь нужно провести ремонт площадки, окружающей всадника. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

«Государственный музей городской скульптуры» объявил конкурс на реставрацию «Медного всадника». Начальная цена — почти 40 млн рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Техсостояние всадника — «рабочее». Экспертиза выявила ряд дефектов, которые надо устранить.

В первую очередь нужно провести ремонт площадки, окружающей всадника. Нужно отреставрировать швы, восстановить свинцовые ленты. То же самое надо сделать с постаментом, в котором есть микротрещины.

Найденные трещины самого наездника в бронзе имеют технологический и температурный характер. Наибольшую тревогу у реставраторов вызывает место соединения хвоста гранитом. Там присутствует коррозия. Нужно выполнить надежную антикоррозийную защиту поверхности.

Завершить все работы надо будет до 31 октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в преддверии Дня города в Петербурге моют «Медного всадника».