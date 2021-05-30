Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021

На фоне сложных политических отношений между Россией и США у организаций из этих стран складываются доверительные контакты. Фото: pixabay

На фоне сложных политических отношений между Россией и США у организаций из этих стран складываются доверительные контакты. Фото: pixabay

Самой многочисленной иностранной делегацией на скором Петербургском международном экономическом форуме будет делегация из США.

Делегации из США как всегда самые многочисленные. Американцам интересна экономика России в условиях санкций США.

На фоне сложных политических отношений между Россией и США у организаций из этих стран складываются доверительные контакты.

Бизнес беспокоится, как бы политика не сломала отношения. Бизнес-отношения выстраиваются годами.

Страной-партнером форума в этом году выступает Катар, откуда тоже ожидается большая делегация, более 200 человек. Много людей приедут стран Европы и Азии. Форум планируют посетить представители 1200 организаций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Джо Байден намерен поднять тему прав человека на встрече с Путиным. Президент США Джо Байден сообщил, что хочет поднять тему прав человека на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.