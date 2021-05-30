Байден намерен поднять тему прав человека на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден сообщил, что хочет поднять тему прав человека на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Он намерен ясно заявить, что США не будет ждать и не позволит нарушать права человека, отметил Байден, выступая в Делавэре в связи с Днем поминовения, сообщает ТАСС. Он также назвал Штаты «уникальной страной».

В Женеве лидеры обеих стран обсудят развитие российско-американских отношений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Болгарии раскритиковали слова Байдена о санкциях против «Северного потока — 2». Болгарское издание «Дневник» опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против проекта «Северный поток — 2». Материал активно обсуждали пользователи Сети. Ранее Джо Байден признал, что санкции против «Северного потока — 2» уже контрпродуктивны.