Уникальные автомобили будут представлены в Петербурге в рамах ПМЭФ

На автофестивале представят три необычных проекта. Фото: lenobl.ru

На автофестивале представят три необычных проекта. Фото: lenobl.ru

На одной из площадок Петербургского международного экономического форума будет работать стенд летнего автомотофестиваля «ДвижОк».

Об этом сообщают организаторы форума. На автофестивале представят три необычных проекта, каждый из которых является уникальным в автомобилестроении.

Автоблогер Константин Заруцкий представит «Победу-ультратанк». Кузов легендарной машины установили на гусеничную платформу. Такой интересный танк разгоняется до 130 км/ч.

Вторым экспонатом будет болид BR03. Он разгонятся до 310 км/ч. Машина является самой мощой гоночной машиной в российской серии кольцевых гонок.

Третья уникальная машина — спортивный электрокар F7. Его придумали для юных водителей RF7-Electric. Первый образец продемонстрировали на ПМЭФ два года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021.