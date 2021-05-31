Каршеринг застрял в большой луже на Дизельном проезде

Машина застряла в воде. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Машина застряла в воде. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербург каршеринг не смог выбраться из большой лужи.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, на участке Дизельного проезда. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, как в луже под наклоном стоит арендованная машина. Транспорт мог застрять в яме. Выехать оттуда у водителя не получилось. Позже к легковушке подъехали полицейские, которые высадили у каршерингово авто мужчину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга врезался в Toyota на Русановской и скрылся.