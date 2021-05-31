Водитель каршеринга врезался в Toyota на Русановской и скрылся

Водитель каршеринга врезался в Toyota на Русановской и скрылся
Водитель каршеринга не стал дожидаться владельца поврежденного авто. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга водитель каршеринга въехал в припаркованную Toyota и скрылся с места происшествия.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, у дома 19 по улице Русановская. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек за рулем арендованного авто, двигаясь задним ходом, въехал в припаркованную во дворе Toyota. А после автомобилист решил скрыться.

По словам пользователей, помимо уголовного преследования, молодому человеку теперь может грозить штраф от каршерингового сервиса размером в 120 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителя каршеринга госпитализировали после ДТП в Петербурге.

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