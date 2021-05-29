Водителя каршеринга госпитализировали после ДТП в Петербурге

Водителя каршеринга госпитализировали после ДТП в Петербурге
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 29 мая в Московском районе Петербурга на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля и BMW.

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. По предварительной информации, водителя арендованной машины госпитализировали с травмами.

«Авария с участием автомобиля каршеринга на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.

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