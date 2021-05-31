Спасатели полтора часа тушили горящий дом в поселке Токари

Спасатели полтора часа тушили горящий дом в поселке Токари
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Подпорожском районе Ленобласти произошел пожар в жилом доме. Спасатели полтора часа тушили пламя.

Возгорание случилось в понедельник, 31 мая, в поселке Токари. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:54. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, частный дом горел на площади 36 квадратных метров.

В 4:21 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в квартире Калининского района. На кухне площадью семь квадратных метров обгорела плита и выгорела обстановка.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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