Спасатели потушили пожар в квартире Калининского района

Спасатели потушили пожар в квартире Калининского района
О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 30 мая, в жилом доме в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:09.

Пожар произошел по адресу Гражданский проспект, дом 79, корпус 2 в трёхкомнатной квартире общей площадью 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

На кухне площадью семь квадратных метров обгорела плита и выгорела обстановка на площади три квадратных метра. Справиться с огнем удалось к 14:48.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади 45 «квадратов». Пожар ликвидирован в 4:46.

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