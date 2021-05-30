Спасатели потушили пожар в квартире Калининского района

В воскресенье, 30 мая, в жилом доме в Калининском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 14:09.
Пожар произошел по адресу Гражданский проспект, дом 79, корпус 2 в трёхкомнатной квартире общей площадью 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
На кухне площадью семь квадратных метров обгорела плита и выгорела обстановка на площади три квадратных метра. Справиться с огнем удалось к 14:48.
В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади 45 «квадратов». Пожар ликвидирован в 4:46.