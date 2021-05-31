Упавшую с батута в Барнауле девочку подключили к аппарату ИВЛ

Две девочки, пострадавшие накануне на батуте в Барнауле, находятся в тяжелом состоянии. Одна из них подключена к системе искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. Батут, на котором играли дети взорвался. В результате пострадали две 4-летние девочки. Обе сейчас находятся в реанимации.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава региона, состояние одной из них оценивают как крайне тяжелое, второй — как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В соцсетях пишут, что двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что взорвавшийся в Барнауле батут, на котором находились дети, мог лопнуть из-за разгерметизации.