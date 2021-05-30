Стали известны предварительные причины взрыва батута с детьми в Барнауле

Стали известны предварительные причины взрыва батута с детьми в Барнауле
Двое детей пострадали. Фото: pixabay.com

Взорвавшийся в Барнауле батут, на котором находились дети, мог лопнуть из-за разгерметизации.

Это только одна из версий, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на МЧС по региону. Взрыв батута могли спровоцировать отвязавшиеся стропы или сильный порыв ветра. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Барнауле взорвался батут, на котором играли дети. Инцидент произошел 30 мая в районе Докучаево возле одного из торговых центров. Следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В соцсетях пишут, что двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.

Два ребенка пострадали в результате происшествия, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из торговых комплексов города Волхов. Там девочка прыгала на батуте и в какой-то момент упала. В результате ребенок получила перелом руки, ей потребовалась медицинская помощь.

Майя Бондарь, Gazeta.SPb
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