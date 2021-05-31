Целительницу-миллионершу задержали в Петербурге за «снятие» смертельной порчи

Задержанная за мошенничество женщина. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Задержанная за мошенничество женщина. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Северной столице сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю цыганку из Вышнего Волочка. Ее подозревают в мошенничестве с гаданием.

Об этом сообщает пресс-служба городского главка МВД. Женщина в прошлом уже была судима за похожие преступления. Однако это ее не остановило и она продолжила зарабатывать на «магических» обрядах.

Цыганка подходила на улице к пожилым женщинам и начинала знакомство с фразы «Ваш родственник скоро умрет!».

Так, на станции метро «Ладожская» она сообщила жертве, что на ее сыне лежит проклятие, а супруг вот-вот должен умереть. Обескураженная петербурженка согласилась провести серию магических обрядов и отдала гадалке 170 тысяч рублей и золотые украшения.

Далее мошенница обманула 82-летнюю жительницу Кировска. Она настолько запугала пенсионерку тяжелой болезнью и серьезными проблемами у ее сына, что та была готова регулярно переводить ей крупные суммы. «Целительница» уверяла, что деньги пойдут на восстановление храмов, а прерывание этой цепочки обернется смертью. Всего пожилая женщина перевела гадалке 2,8 млн рублей.

Открыты уголовные дела о мошенничестве. Полиция предполагает, что цыганка могла обмануть и других людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пойман вынесший из квартиры в Кудрово деньги и золото на 3 млн рублей.