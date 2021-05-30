В Петербурге пойман вынесший из квартиры в Кудрово деньги и золото на 3 млн рублей

В Петербурге пойман вынесший из квартиры в Кудрово деньги и золото на 3 млн рублей
Мужчина наблюдал за квартирой, чтобы узнать время, когда дома никого нет. Фото: pixabay

В Северной столице полиция задержала мужчину, который ограбил квартиры в Кудрово на 3 миллиона рублей.

Им оказался 42-летний мужчина, который проживает в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек. Неработающий с судимостями: за наркотики и побег из тюрьмы.

Мужчина наблюдал за квартирой, чтобы узнать время, когда дома никого нет.

Ранее написали заявление о краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленник украл из квартиры на Европейском проспекте деньги и украшения. В квартире были разбросаны вещи и вскрыт сейф. Возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина жестоко избил оппонентов на Казанской улице. Драка между пятью мужчинами случилась в центре Северной столицы. Один мужчина брызнул газовым баллончиком в лица других мужчин.

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