Мужчина жестоко избил оппонентов на Казанской улице

Мужчина жестоко избил оппонентов на Казанской улице
Фото: pixabay.com

Драка между пятью мужчинами случилась в центре Северной столицы.

Один мужчина брызнул газовым баллончиком в лица других мужчин, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Одного он ударил в шею, тот от удара упал на асфальт. Потом вместе с сообщником начали избивать двух других.

Побитые остались лежать на асфальте, нападавшие подняли с асфальта бутылку и покинули место происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Всеволожском пожарные тушат серьезный пожар на складе. Недалеко от поселка Бугры во Всеволожском районе сегодня загорелся склад. На месте пожарные. Видео с пожаром опубликовали в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». На видео виден большой дым. Видео посмотрели боле 42 тысяч человек.

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