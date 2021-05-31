Монтажник с Наставников лишился украшений на 800 тысяч после визита домушника

Монтажник с Наставников лишился украшений на 800 тысяч после визита домушника
Видеонаблюдение в парадной отсутствует. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный обчистил квартиру монтажника. Мужчину оставили без валюты и ювелирных изделий.

В воскресенье, 30 мая, в отдел полиции обратился мужчина, работающий монтажником, с заявлением о том, что дверь в его квартиру в доме №6 по проспекту Наставников вскрыта, взломан сейф, пропало золото и деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что в тот же день неизвестный подобрал ключи и проник в квартиру заявителя. Общая сумма ущерба составила 800 тыс. рублей.

Видеонаблюдение отсутствует. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушник оставил пенсионерку с Ленсовета без валюты и ювелирки почти на 900 тысяч рублей.

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