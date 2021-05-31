Женщину из Понтонного изнасиловали в бане на даче в Ленобласти

Женщину из Понтонного изнасиловали в бане на даче в Ленобласти
Женщина обратилась в полицию после изнасилования. Фото: pixabay

В Ленобласти полиция отпустила под обязательство о явке предполагаемого насильника жительницы поселка Понтонный.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 30 мая в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что несколько часов назад ее изнасиловали в бане на даче в СНТ «Бумажник», что в Волховском районе. С ее слов, это сделал 45-летний мужчина, с которым они вместе выпили.

Прибывшая полиция задержала мужчину и доставила в отдел. Вскоре следователи отпустили задержанного под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В прошлом подозреваемый был неоднократно судим за кражи, мошенничество и угрозы убийством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петровском острове выловили труп неизвестного мужчины.

Волховский район изнасилование ленобласть


 

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