Водитель ВАЗ погиб после столкновения с Lexus в Ленобласти, проводится проверка

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Начата доследственная проверка.

Трагический инцидент случился в воскресенье, 30 мая, около 12:20 на 64 км трассы «СПб-Сортавала-Петрозаводск». Водитель 1930 года рождения, управляя ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Lexus NX-300 под управлением мужчины 1957 года рождения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в результате столкновения скончался водитель отечественного авто. В иномарке пострадали двое пассажиров — женщина 1987 года рождения и мужчина 1988 года рождения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавших из раскуроченных после ДТП авто в деревне Скотное.