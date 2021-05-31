Спасатели деблокировали пострадавших из раскуроченных после ДТП авто в деревне Скотное

Спасатели деблокировали пострадавших из раскуроченных после ДТП авто в деревне Скотное
К месту ДТП в деревне Скотное прибыли спасатели. Фото: скриншот "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из машин.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, в деревне Скотное. Подробности рассказали в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» соцсети «ВКонтакте».

Два легковых автомобиля столкнулись «лоб в лоб». На место ДТП оперативно прибыл дежурный караул ПСС Агалатово. С помощью спецоборудования спасатели деблокировали пассажиров. Один человек был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фельдшер пострадал в ДТП с BMW и скорой на Невском проспекте.

дтп ленобласть спасатели


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели деблокировали пострадавших из раскуроченных после ДТП авто в ...
Понедельник в Петербурге начинается с пробок в четыре балла
Неделя начнется в Петербурге с тепла и небольшого дождя
WhatsApp не будет блокировать тех, кто отказался принимать его новые правила
Упавшую с батута в Барнауле девочку подключили к аппарату ИВЛ
За сутки в мире коронавирус выявили у более чем 235 тысяч человек
Спасатели полтора часа тушили горящий дом в поселке Токари
Елизавета Боярская показала абсолютно лысую Чулпан Хаматову