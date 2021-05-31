Спасатели деблокировали пострадавших из раскуроченных после ДТП авто в деревне Скотное

К месту ДТП в деревне Скотное прибыли спасатели. Фото: скриншот "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское" "ВКонтакте"

К месту ДТП в деревне Скотное прибыли спасатели. Фото: скриншот "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из машин.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, в деревне Скотное. Подробности рассказали в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» соцсети «ВКонтакте».

Два легковых автомобиля столкнулись «лоб в лоб». На место ДТП оперативно прибыл дежурный караул ПСС Агалатово. С помощью спецоборудования спасатели деблокировали пассажиров. Один человек был госпитализирован.

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