Фельдшер пострадал в ДТП с BMW и скорой на Невском проспекте

Водитель BMW отметил, что его «подрезали». Из-за этого автомобиль вылетел на «встречку» и столкнулся со скорой. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Водитель BMW отметил, что его «подрезали». Из-за этого автомобиль вылетел на «встречку» и столкнулся со скорой. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Водитель BMW влетел в машину скорой помощи в центре Северной столицы.

Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП произошло на Невском проспекте, 153. Происшествие обошлось без серьёзных травм. Водитель BMW отметил, что его «подрезали». Из-за этого автомобиль вылетел на «встречку» и столкнулся со скорой.

Пост с ДТП собрал 75 тысяч просмотров и 150 комментариев. Многие подчеркнули, что не верят в то, что водителя BMW «подрезали».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пойман вынесший из квартиры в Кудрово деньги и золото на 3 млн рублей. В Северной столице полиция задержала мужчину, который ограбил квартиры в Кудрово на 3 миллиона рублей. Им оказался 42-летний мужчина, который проживает в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.