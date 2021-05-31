Школьник угнал «ВАЗ» альпиниста с Косыгина

Школьник угнал &#171;ВАЗ&#187; альпиниста с Косыгина
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красногвардейском районе Петербурга местный житель лишился автомобиля «ВАЗ-2115». Подозреваемым оказался подросток.

В ночь на воскресенье, 30 мая, в отдел полиции обратился 29-летний житель, работающий промышленным альпинистом. Он рассказал, что неизвестный похитил его машину, которая была припаркована у одного из домов на проспекте Косыгина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, свою машину заявитель оценил в 85 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний ученик 11 класса. Юношу опросили и передали родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец угнал автомобиль знакомой, а спустя час попался полиции.

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