Школьник угнал «ВАЗ» альпиниста с Косыгина

В Красногвардейском районе Петербурга местный житель лишился автомобиля «ВАЗ-2115». Подозреваемым оказался подросток.

В ночь на воскресенье, 30 мая, в отдел полиции обратился 29-летний житель, работающий промышленным альпинистом. Он рассказал, что неизвестный похитил его машину, которая была припаркована у одного из домов на проспекте Косыгина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, свою машину заявитель оценил в 85 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний ученик 11 класса. Юношу опросили и передали родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец угнал автомобиль знакомой, а спустя час попался полиции.