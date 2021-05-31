Пулково готов к приему гостей ПМЭФ-2021

На территории аэровокзала начали работу пункты аккредитации для участников ПМЭФ Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

На территории аэровокзала начали работу пункты аккредитации для участников ПМЭФ Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Аэропорт Северной столицы готов к приему участников Петербургского международного экономического форума.

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая. В преддверии официального открытия ПМЭФ Пулково получил заявки на обслуживание более 120 воздушных судов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту.

Как сообщил Медиацентр правительства города, с сегодняшнего дня на территории аэровокзала начнут работать пункты аккредитации и пункты ПЦР-тестирования для участников, представителей СМИ и персонала Форума.

В дни проведения ПМЭФ все службы Пулково переведены в усиленный режим работы, действуют усиленные меры безопасности.

Напомним, ПМЭФ-2021 состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 2-5 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021.