Автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и Просвещения

На перекрестке проспектов Гражданского и Просвещения в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина протаранила дорожное ограждение.

Авария случилась в понедельник, 31 мая, у метро «Гражданский проспект». Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стритрейсер на пятерке», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть легковушки пробила дорожное ограждение, сама машина заняла одну полосу движения. Другим автомобилистам приходится объезжать место ДТП.

Причины случившегося не приводятся.

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