Автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и Просвещения

Автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и Просвещения
Фото: скриншот "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское" "ВКонтакте"

На перекрестке проспектов Гражданского и Просвещения в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина протаранила дорожное ограждение.

Авария случилась в понедельник, 31 мая, у метро «Гражданский проспект». Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стритрейсер на пятерке», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть легковушки пробила дорожное ограждение, сама машина заняла одну полосу движения. Другим автомобилистам приходится объезжать место ДТП.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг застрял в большой луже на Дизельном проезде.

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