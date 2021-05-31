Стало известно о состоянии бригады скорой, пострадавшей в ДТП на Невском проспекте

ДТП со скорой на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП со скорой на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о состоянии медиков из машины скорой помощи, которые пострадали в ДТП с иномаркой в центре города.

Авария случилась накануне в 21:45 на Невском проспекте, 151. Там столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW, который вылетел на встречку.

По данным комздрава, в ДТП пострадала вся бригада скорой — два фельдшера и водитель. Всех доставили в больницу для проведения обследования и оказания медицинской помощи. Сейчас их отпустили на домашнее лечение.

Водитель скорой получил травму руки, ему наложили швы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и Просвещения. Передняя часть легковушки пробила дорожное ограждение, сама машина заняла одну полосу движения.