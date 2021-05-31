На железнодорожной станции Девяткино приезжий наторговал «брендовыми» часами на 280 тысяч рублей

На железнодорожной станции Девяткино приезжий наторговал &#171;брендовыми&#187; часами на 280 тысяч рублей
Мужчина торговал "брендовыми" наручными часами. Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленобласти стражи порядка пресекли незаконную продажу часов с логотипом известной марки. За полгода мужчина успел продать товар на 280 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, нелегального торговца поймали на железнодорожной станции Девяткино во время рейда. 26-летний мужчина из Ульяновской области торговал «брендовыми» наручными часами. Сертификатов качества и соглашения с правообладателем марки у него не нашлось.

Мужчина торговал «брендовыми» наручными часами. Фото: УТ МВД по СЗФО

На злоумышленника завели уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Ему грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что целительницу-миллионершу задержали в Петербурге за «снятие» смертельной порчи.

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