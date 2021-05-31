Автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета

Автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета
ДДТП на перекрестке ул. Ленсовета и ул. Гастелло. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении улиц Гастелло и Ленсовета произошло ДТП с двумя легковыми авто. Машины вылетели на тротуар.

Авария случилась сегодня, 31 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Шевроле и Фольксваген столкнулись», — написал автор записи.

Одним из участников аварии стал автомобиль такси. На кадрах видно, что обе машины вылетели на тротуар, повреждены передние части. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Другие подробности неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и Просвещения.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти неравнодушный мужчина спас нерпенка без глаза
Почти 50 тысяч семей в Петербурге живут за чертой бедности
Очевидцы: на КАД насмерть сбили пешехода
Макаров и Боярский выбились в лидеры праймериз в Госдуму от Петербурга
Солистка Little Big призналась в романе Ильей Прусикиным
Автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета
На железнодорожной станции Девяткино приезжий наторговал ...
После пьяных драк и справления нужды во дворах посетители улицы Рубинштейна ...