Автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета

ДДТП на перекрестке ул. Ленсовета и ул. Гастелло. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДДТП на перекрестке ул. Ленсовета и ул. Гастелло. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении улиц Гастелло и Ленсовета произошло ДТП с двумя легковыми авто. Машины вылетели на тротуар.

Авария случилась сегодня, 31 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Шевроле и Фольксваген столкнулись», — написал автор записи.

Одним из участников аварии стал автомобиль такси. На кадрах видно, что обе машины вылетели на тротуар, повреждены передние части. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Другие подробности неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и Просвещения.