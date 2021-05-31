Автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета

На пересечении улиц Гастелло и Ленсовета произошло ДТП с двумя легковыми авто. Машины вылетели на тротуар.
Авария случилась сегодня, 31 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Шевроле и Фольксваген столкнулись», — написал автор записи.
Одним из участников аварии стал автомобиль такси. На кадрах видно, что обе машины вылетели на тротуар, повреждены передние части. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.
Другие подробности неизвестны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на перекрестке Гражданского и Просвещения.