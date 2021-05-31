Очевидцы: на КАД насмерть сбили пешехода

Человека сбили на КАД. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Человека сбили на КАД. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На участке КАД в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 31 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На съезде в Новоселье сбили человека», — написал автор записи.

По словам очевидцев, пешеход попытался пересечь проезжую часть, но попал под колеса. На кадрах видно, что лежащего на земле человека полностью накрыли.

На месте работают правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка сбила выбежавшего во двор первоклашку в Славянке. Малыша госпитализировали.