Очевидцы: на КАД насмерть сбили пешехода

Очевидцы: на КАД насмерть сбили пешехода
Человека сбили на КАД. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На участке КАД в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 31 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На съезде в Новоселье сбили человека», — написал автор записи.

По словам очевидцев, пешеход попытался пересечь проезжую часть, но попал под колеса. На кадрах видно, что лежащего на земле человека полностью накрыли.

На месте работают правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка сбила выбежавшего во двор первоклашку в Славянке. Малыша госпитализировали.

дтп наезд на пешехода новости СПб


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти неравнодушный мужчина спас нерпенка без глаза
Почти 50 тысяч семей в Петербурге живут за чертой бедности
Очевидцы: на КАД насмерть сбили пешехода
Макаров и Боярский выбились в лидеры праймериз в Госдуму от Петербурга
Солистка Little Big призналась в романе Ильей Прусикиным
Автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета
На железнодорожной станции Девяткино приезжий наторговал ...
После пьяных драк и справления нужды во дворах посетители улицы Рубинштейна ...