Лидер группы «Little Big» увеличил себе губы

36-летний российский музыкант Илья Прусикин увеличил себе губы. Изменениями во внешности мужчина поделился в своих социальных сетях в Instagram.

Фотографию, на которой изображен Прусикин с новыми губами, он эксцентрично подписал, заявив, что это выглядет красиво и, кроме того, на это решится не любой мужчина.

Лидер группы «Little Big» уверен, что дал старт новому тренду — «мужские губы-пельмени».

«Ходить с обычным мужским лицом могут все, но только настоящий мужик может ходить по улице с такими губищами, не боясь получить по этим губищам», — пояснил музыкант.

Однако смелый поступок Ильи Прусикина не вызвал негатива у его фанатов. В комментариях пользователи достаточно позитивно отреагировали на изменения музыканта.

«Крутой конечно!», — отметили в Сети. «Поступок настоящего мужчины! Брутальность фото зашкаливает?», — заявили в комментариях к фото.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты оценили новый клип «Little Big».