Выплата до 250 тыс. рублей будет доступна более 9 тыс. малоимущих семей Петербурга

В Северной столице свыше девяти тысяч малоимущих семей, используя социальный контракт, могут получить до 250 тысяч рублей.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» , в приоритете на заключение данного соглашения с комитетом по социальной политике семьи с детьми и одинокие люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Известно, что срок действия социального контракта устанавливается на один год.

Средства могут быть выплачены двумя способами: единовременной выплатой или же ежемесячно.

Сообщается, что кроме выплат будет оказываться содействие по поиску работы.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил, что выплата для граждан может стать начальным капиталом в предпринимательской деятельности.

Данный вид помощи по социальному контракту уже стал возможен. Так, нужно обратиться в региональные органы социальной защиты или МФЦ.

В течение одного месяца после подачи заявления, информации о составе семьи, доходах и имуществе будет принято решение о возможности заключения с семьей социального контракта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных.