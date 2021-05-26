Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных
Владимир Путин одобрил новые меры поддержки. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о новых мерах, поддерживающих семьи с детьми. Об этом сообщается на сайте Государственной думы РФ.

В результате новых мер, во-первых, с 1 июля семьям без одного родителя, где есть дети от 8 до 17 лет будет назначена выплата. Ее размер будет составлять 50% детского прожиточного минимума в своем регионе.

Во-вторых, также с 1 июля женщинам, которая встали на на учет в связи с беременностью до 12 недель, будет назначено пособие, составляющее 50% прожиточного минимума.

В-третьих, с 1 сентября размер выплаты по больничному по уходу за ребёнком в возрасте до 8 лет будет 100% среднего заработка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге на время Евро-2020.

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Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных