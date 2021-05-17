Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге на время Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 2 июня по 12 июля усиленных мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти в связи с матчами ЧЕ-2020.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, для обеспечения безопасности по проведению мероприятий Евро-2020 будет создан межведомственный оперативный штаб.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет шесть матчей в рамках группового этапа и один из четвертьфиналов турнира. Изначально чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года, но из-за COVID-19 перенесли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный приз ЕВРО 2020 в компании чемпиона Европы и мира приедет в Петербург. Чемпионат Европы по футболу начнется менее, чем через месяц. Так, в города-организаторы ЕВРО прибудет Кубок Анри Делоне.