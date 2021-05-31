Как снег на голову: петербуржцу сообщили, что его автомобиль в международном розыске

Автомобиль жителя Петербурга неожиданно для него самого оказался в международном розыске.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на МРЭО ГИБДД № 2 в Стрельне, с этого года машина также числится в розыске на территории Российской Федерации.

Установлено, что в Северной столице мужчина захотел перепродать свой автомобиль Dodge, однако выяснилось, что машина числится в розыске у Интерпола.

Владелец автомобиля заявил, что машина стояла на учете.

Днем ранее, 30 мая 28-летний житель Сестрорецка обратился в МРЭО. Он написал заявление, чтобы заменить свидетельство о регистрации автомобиля Dodge Magnum 2004 года выпуска.

Проверка сотрудников Госавтоинспекции показала, что автомобиль с 2019 года находится в розыске у Интерпола, а с 2021 его объявили и в федеральный розыск на территории России.

Нынешний владелец машины утверждает, что приобрел ее в сентябре прошлого года. При этом, буквально сейчас, когда захотел продать машину, узнал у возможного покупателя, что его Dodge в розыске.

После шокирующих известий мужчина обратился к правоохранителям, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспектора ГИБДД оштрафовали на 600 тыс. рублей за получение взятки.