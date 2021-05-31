Коллекторы ПЭС второй раз спросили с петербуржца выплаченные ВЦКП 23 тыс. рублей за тепло

С марта 2020 года розовые квитанции от ГУП ВЦКП, генеральным директором которого является Василий Федотов, полегчали — из них исчезли строчки об оплате отопления и горячей воды. Фото: ЗАО "Петроэлектросбыт"

С марта 2020 года розовые квитанции от ГУП ВЦКП, генеральным директором которого является Василий Федотов, полегчали — из них исчезли строчки об оплате отопления и горячей воды. Фото: ЗАО "Петроэлектросбыт"

Коллекторы Петроэлектросбыта спросили с петербуржца выплаченные «Вычислительному центру коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» 23 тысячи за тепло.

Как сообщает «Мойка78», жители Северной столицы вовремя оплачивают теплоэнергию, однако все равно им поступают претензии и угрозы от коллекторов.

Петербуржец попал в неприятную ситуацию. Коллекторы требовали с него оплатить долг, хотя мужчина даже не знал о его существовании в течение года, потому как настроил автоплатеж на квитанции от ВЦКП. Однако в апреле этого года горожанин заметил на сайте «Петроэлектросбыта» задолженность за тепло в 23 тыс. рублей, которую сразу же решил закрыть.

Несмотря на погашение долга, через месяц коллекторы вновь связались с петербуржцем. Они вновь просили внести оплату. Мужчина пытался объяснить, что за все уже заплатил. На этого сотрудники «Росдолг» ответили, что могут наведаться к мужчине домой.

Известно, что Петроэлектросбыт не стал комментировать ситуацию, не зная данных абонента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге у горожан возникла масса вопросов о начислении платежей за капремонт.