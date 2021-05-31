Porsche разбился о BMW на Ждановской улице

Porsche разбился о BMW на Ждановской улице
ДТП на Ждановской улице. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Ждановской улице в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. На месте работают спасатели.

Авария случилась сегодня, 31 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогу не смогли поделить седан Porsche и кроссовер BMW X5», — написал пользователь.

На кадрах видно, что у «Порше» полностью вогнута центральная часть капота. Немного меньше досталось «БМВ»: у него отвалился кусок заднего бампера. дорога усыпана осколками и деталями машин.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета.

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