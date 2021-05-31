Porsche разбился о BMW на Ждановской улице

На Ждановской улице в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. На месте работают спасатели.
Авария случилась сегодня, 31 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Дорогу не смогли поделить седан Porsche и кроссовер BMW X5», — написал пользователь.
На кадрах видно, что у «Порше» полностью вогнута центральная часть капота. Немного меньше досталось «БМВ»: у него отвалился кусок заднего бампера. дорога усыпана осколками и деталями машин.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета.