Организаторы ПМЭФ объяснили, как будет имитироваться чистый горный воздух на площадке

Воздух в конференц-залах ПМЭФ-2021 будет очищен благодаря установке «Альфа-01», которая сможет создать атмосферу, способную посоперничать с горной.

О том, что воздух во время проведения форума станет стерильным, сообщается на официальном tg-канале ПМЭФ.

Так, среда на Петербургском международном форуме будет очищаться с помощью медицинской системы с ультрафиолетовыми ксеноновыми облучателями «Альфа-01».

Известно, что оборудование часто используют не только лишь в больницах, а и в местах массового скопления людей, в частности, в аэропортах или гостиницах.

По мнению производителей, данные установки более эффективны, чем традиционные ультрафиолетовые лампы. При том, прибор убивает абсолютно все вредоные бактерии и вирусы.

Несмотря на полезность очистителя, при работе «Альфа-01» люди должны будут выходить из помещения, о чем будет сообщать голосовой помощник изделия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково готов к приему гостей ПМЭФ-2021.