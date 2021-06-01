Дерматолог рассказала, как распознать опасные веснушки

Врач отметила, что веснушки могут появиться вне зависимости от цвета кожи и глаз. Фото: unsplash

Врач отметила, что веснушки могут появиться вне зависимости от цвета кожи и глаз. Фото: unsplash

Кандидат медицинских наук, онкодерматолог Наталия Гайдаш рассказала, у каких людей обычно проявляются веснушки и могут ли они быть опасны.

Веснушки появляются под воздействием ультрафиолета и являются защитной реакцией кожи. По словам специалиста, обычно веснушки характерны для людей примерно до 25 лет. Врач отметила, что веснушки могут появиться вне зависимости от цвета кожи и глаз. Об этом пишет радио Sputnik.

Однако чем кожа светлее, тем выше вероятности появления веснушек. Чаще всего они появляются на открытых для солнцах местах: на лице и плечах, рассказывает дерматолог.

Гайдаш подчеркнула, что порой из-за солнца могут появиться темные пятна — солнечное лентиго, которые часто путают с веснушками. Они держатся гораздо дольше, чем обычные веснушки, и выглядят крупнее и темнее обычных. Лентиго может появиться при ожоге кожи.

Она добавила, что иногда лентиго может оказаться лентиго-меланомой — раком кожи. Поэтому она посоветовала людям с веснушками каждую осень проходить дерматоскопическое исследование.

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