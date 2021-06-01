Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии россиян в 2021 году

Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии россиян в 2021 году
По сравнению с прошлым годом средняя пенсия повысилась на 911,58 рубля или 5,7%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Средний размер страховой пенсии пожилых людей на 1 января текущего года составил 16 789 рублей. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты.

Индексация этих выплат на начало года составила 6,3%, подчеркивают в ведомстве. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего россиянина повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 17 535,98 рубля. В целом средний размер выплат на 1 января составил 16 789,48 рубля.

По сравнению с прошлым годом средняя пенсия повысилась на 911,58 рубля или 5,7%.

На 1 января в России насчитывалось 2,905 млн пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты. На апрель 2021 года средний размер доплаты с апреля 2020 года увеличился на 204 рубля — до 2,184,07 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, какой доход им нужен, чтобы накопить на пенсию.

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