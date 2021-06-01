Заболевших больше, коек – тоже: COVID-19 в Петербурге накануне ПМЭФ-2021

Заболевших больше, коек – тоже: COVID-19 в Петербурге накануне ПМЭФ-2021
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге накануне старта международного экономического форума эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучше. Пока недельные показатели по приросту заболеваемости становятся все больше. Власти создадут резерв коек в больницах на время ПМЭФ.

Отголоски длинных майских праздников в Северной столице слышны до сих пор — в городе продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, за неделю инфекция была диагностирована у 8 тысяч 367 горожан. Неделей ранее этот показатель находился на уровне 7,5 тысяч. Таким образом, недельный прирост заболеваемости оценили в 11,35%.

На этом фоне сократилось и число выздоровевших пациентов – на 17,32%. За прошедшую неделю из больниц выписали чуть более шести тысяч человек.

Отметим, что общее количество пациентов, завершивших лечение и получивших бесплатные лекарственные препараты, увеличилось за неделю на 3,1%(на 5500) и составило 181 945 человек. Уточнялось, что 95,8% пациентов на амбулаторном лечении получают бесплатные лекарства.

В петербургских больницах на всякий случай создадут резерв «ковидных» коек, если вдруг гости Петербургского международного экономического форума окажутся заражены коронавирусом.

Накануне в эфире «Радио Россия» губернатор Петербурга Александр Беглов уточнил, что все участники форума с положительным тестом на COVID-19 будут изолироваться и отправляться в городские стационары.

Напомним, что ПМЭФ стартует уже 2 июня и продлится до 5 июня. В этом году участие в форуме принимают порядка 5 тысяч человек. Большая часть мероприятий будет проходить на площадке «Экспофорум»,

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