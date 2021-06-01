Госдолг России подошел к 20 триллионам рублей в 2021 году

Госдолг России подошел к 20 триллионам рублей в 2021 году
За первый квартал текущего года госдолг увеличился на 741,3 млрд рублей. Фото: pixabay

Государственный долг России по данным на начало апреля 2021 года достиг 19,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты.

За первый квартал текущего года госдолг увеличился на 741,3 млрд рублей, или на 3,9%. По состоянию на 1 апреля он составил 19 681 692,6, что равняется 17% прогнозируемого объема ВВП.

Внешний долг на начало апреля составил 56,1 млрд долларов. По сравнению с показателями на 1 января, внешний долг снизился на 598,3 млн долларов, или на 1,1%. В рублевом эквиваленте он увеличился на 58,3 млрд рублей, составив 4,247 трлн рублей.

При этом расходы бюджета на обслуживание госдолга за первые три месяца 2021 года выросли на 39% по сравнению с первым кварталом 2020-го и составили 238,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что счетная палата назвала средний размер страховой пенсии россиян в 2021 году.

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