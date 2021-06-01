Оставшиеся билеты на матчи Евро-2020 можно будет купить с 1 июня

1 июня в 15:00 мск откроется продажа билетов на матчи в Петербурге и Севилье. Фото: pixabay

1 июня в 15:00 мск откроется продажа билетов на матчи в Петербурге и Севилье. Фото: pixabay

Оставшаяся порция билетов на матчи Евро-2020 в Северной столице поступят в продажу во вторник, 1 июня. Приоритет в покупке отдадут болельщикам, чьи билеты на матчи были аннулированы.

Несмотря на то, что болельщикам вернули средства за билеты на матчи, в начале июня в продажу поступит еще небольшая партия билетов. Это связано с переносом матчей из Бильбао и Дублина в Севилью и Петербург. Кроме того, часть билетов были возвращены, а вместимость стадионов — увеличена.

1 июня в 15:00 мск откроется продажа билетов на матчи в Петербурге и Севилье. Приоритет в продаже будет за болельщиками, которым вернули деньги за билеты на матчи в Бильбао и Дублине. Всем болельщикам, билеты которых аннулировали, придет электронное письмо с информацией о процессе покупки.

Все остальные смогут купить билеты с 2 июня. Также в порядке очереди будут продавать билеты на матчи в Будапеште.

С 4 июня болельщикам с аннулированными билетами в ходе жеребьевки будут предложены билеты на матчи в других городах Евро-2020.

Количество билетов при этом ограничено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита».