Смольный отложил обсуждения судьбы Конюшенного ведомства с горожанами

Смольный отложил обсуждения судьбы Конюшенного ведомства с горожанами
Памятник продолжает разрушаться, а инвестиционные проекты сталкиваются с сопротивлением градозащитников. Фото: скриншот Google View

Власти Северной столицы не собираются в скором времени обсуждать судьбу Конюшенного ведомства. В Смольном считают разговор преждевременным.

Об этом сообщает администрация Петербурга. Так, руководство Северной столицы ответило на запрос депутата Законодательного собрания о Конюшенном ведомстве, на реконструкцию которой у города нет денег. Памятник продолжает разрушаться.

Ранее говорилось, что памятник могут передать структурам бизнесмена Года Ниссанова в аренду на 49 лет

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I. «Государственный музей городской скульптуры» объявил конкурс на реставрацию «Медного всадника». Начальная цена — почти 40 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Техсостояние всадника — «рабочее».

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