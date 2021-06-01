Очередной пожар в доме Басевича не заставил себя долго ждать: 12 пожарных тушили мусор на 4 этаже

Около трех часов 1 июня в дежурную часть МЧС Петербурга поступило сообщение о возгорании в многострадальном доме Басевича на Большой Пушкарской улице, 7.

На день раньше — и пожар стал бы четвертым по счету в одном только мае. По данным спасателей, в расселенном кирпичном доме загорелся мусор на 4-м этаже. Площадь возгорания составила один квадратный метр. На борьбу с пожаром выехали три машины спецтехники и 12 человек личного состава. Уже в 15:40 возгорание было ликвидировано.

Информации о пострадавших не приводится, вероятно, обошлось без жертв. Отметим, что предыдущее ЧП в доме Басевича происходило 18 мая и также на четвертом этаже. Можно предположить, что в полуразрушенном здании обитает кто-то, не соблюдающий пожарную безопасность.

Стоит, однако, отметить, что соблюдать какую-либо безопасность в доме Басевича кажется сложным. Здание уже больше десятка лет ждет реставрации, а за это время вокруг него разразилась ожесточенная борьба. С одной стороны, в исторической постройке хотят разместить общежитие для студентов Академии танца Бориса Эйфмана, и для этих целей здание готовы подвергнуть ощутимой реконструкции. С другой стороны, городские активисты настаивают на сохранении аутентичного облика дома Басевича.

По данным независимой экспертизы, постройка разрушена на 40%, тогда как специалисты разработчика проекта реконструкции утверждают, что износ дома составляет 70%. В январе 2021 года концепцию, предложенную Академией, признал законной суд и утвердили городские власти, вызывав всплеск общественного возмущения.

Так или иначе, — «а воз и ныне там». Дом Басевича по-прежнему пугает прохожих мрачными и грязными, затянутыми аварийной зеленой сеткой стенами, а пожарные регулярно приезжают по вызовам на Большую Пушкарскую, 7.