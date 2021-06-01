Кадыров занял первое место в рейтинге богатейших глав российских регионов 2020 года

Глава Чечни заработал в прошлом году 381 миллион рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал больше всех глав регионов России. Он задекларировал доход в размере 381 миллиона рублей. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает ТАСС.

Таким образом, доход Кадыров вырос в 2,5 раза за год. На втором месте по количеству заработанных денег оказался Александр Евстифеев из Марий Эл, а тройку замыкает Андрей Воробьев из Московской области.

Известно, что меньше всех удалось заработать главе Калмыкии Бату Хасикову – он за год получил 1,2 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали, какой доход им нужен, чтобы накопить на пенсию. Согласно опросу 9% респондентов считает, что им хватит до 50 тыс. рублей в месяц, а 19% уверены, что могли бы откладывать на пенсию при доходе 50-70 тыс. рублей.