В Кировском районе Петербурга сгорела машина

Машина марки «ВАЗ» сгорела сегодня вечером в Кировском районе.

ЧП произошло на улице Лёни Голикова, 76. Информация о пожаре поступила восемь часов сорок минут, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Известно, что у автомобиля обгорели моторный отсек и салон. В девять часов одиннадцать минут пожар потушили.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большом Сампсониевском случилась авария с участием мотоциклиста. В Выборгском районе сегодня вечером, 1 июня, произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Нейшлотского переулка.