В пруду парка Малиновка утонул человек

В пруду парка Малиновка утонул человек
В пруду утонул какой-то человек. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На месте инцидента трудятся водолазы.

В пруду парка Малиновка сегодня, 1 июня, утонул какой-то человек. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прохожие рассказывают, что увидели водолазов, которые ищут тело на дне водоема. Пока непонятно, кто именно утонул и как так вышло. Прочие подробности также не разглашаются.

«Там утонуть-то надо постараться»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС не стал защищать парк Малиновка от строительства храма: как жители Петербурга пытались спасти зеленую зону.

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